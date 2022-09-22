Поліомієліт повертається: сліди вірусу виявлені на різних континентах

Вважалося, що поліовірус було ліквідовано у Великій Британії майже 10 років тому, проте дослідження зразків стічних вод із лондонських очисних споруд доводять, що вірус повернувся.

Зразки небезпечного вірусу спостерігалися в стічних водах кілька місяців поспіль.

Про це пише Express.

На думку ключового гравця ринку фармацевтики Ендрю Полларда, директора Oxford Vaccine Group, виявлення вірусу у Великій Британії може свідчити про те, що незабаром поліомієліт проявиться і в інших країнах.

На підтвердження тому сліди вірусу були також виявлені в стічних водах деяких штатів США й Ізраїлі. Крім того, вчені вважають, що повернення вірусу, як свідчить практика, загрожує як країнам із низьким рівнем доходів, а й у цілому планеті.

Симптоми поліомієліту

біль у горлі

жар

втома

нудота

головний біль

біль у животі

Поліомієліт – гостре інфекційне вірусне захворювання людини, характеризується ураженням головного і спинного мозку з розвитком атрофічних паралічів та атрофічних паралічів та парезів кінцівок і тулуба.

Збудник поліомієліту – вірус, який зберігається до 2-3 місяців у воді, на предметах навколишнього середовища (іграшках, посуді, білизні та інших предметах).

Раніше стало відомо, що штат Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт, після того як у зразках стічних вод із чотирьох округів виявили поліовірус.

Поліомієліт: що треба знати про симптоми

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