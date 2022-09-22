Поліомієліт повертається: сліди вірусу виявлені на різних континентах

Вважалося, що поліовірус було ліквідовано у Великій Британії майже 10 років тому, проте дослідження зразків стічних вод із лондонських очисних споруд доводять, що вірус повернувся.
Зразки небезпечного вірусу спостерігалися в стічних водах кілька місяців поспіль.
Про це пише Express.
На думку ключового гравця ринку фармацевтики Ендрю Полларда, директора Oxford Vaccine Group, виявлення вірусу у Великій Британії може свідчити про те, що незабаром поліомієліт проявиться і в інших країнах.
На підтвердження тому сліди вірусу були також виявлені в стічних водах деяких штатів США й Ізраїлі. Крім того, вчені вважають, що повернення вірусу, як свідчить практика, загрожує як країнам із низьким рівнем доходів, а й у цілому планеті.
Симптоми поліомієліту
- біль у горлі
- жар
- втома
- нудота
- головний біль
- біль у животі
Поліомієліт – гостре інфекційне вірусне захворювання людини, характеризується ураженням головного і спинного мозку з розвитком атрофічних паралічів та атрофічних паралічів та парезів кінцівок і тулуба.
Збудник поліомієліту – вірус, який зберігається до 2-3 місяців у воді, на предметах навколишнього середовища (іграшках, посуді, білизні та інших предметах).
Раніше стало відомо, що штат Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт, після того як у зразках стічних вод із чотирьох округів виявили поліовірус.
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