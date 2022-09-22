Денис "Редіс" Прокопенко - біографія героя "Азову"

Денис Прокопенко, позивний "Редіс" - підполковник Національної гвардії України, командир полку "Азов", учасник російсько-української війни, Герой України.
Біографія Дениса Прокопенка
Народився 27 червня 1991 (31 рік). Денис рано втратив батька, про маму майже нічого невідомо. Його дідусь - карел, який воював проти СРСР у фінській війні, повернувся живим.
Хлопець захоплювався спортом, але навчатися пішов на викладача англійської та німецької до Київського національного лінгвістичного університету. Однак після закінчення вишу за фахом не працював.
Військовий шлях
2014 року (Денису було 22 роки) пішов добровольцем на війну Росії проти України у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов".
Кар'єра в Азові
У полку "Азов" Денис виявив лідерські якості та став командиром взводу, роти, а згодом і батальйону. Був призначений командиром "Азову" у вересні 2017 року.
Запам’ятався тим, що на День Незалежності 2019 року під час вручення ордена Богдана Хмельницького III ступеня не виконав військове привітання президента Володимира Зеленського. Це спричинило фурор в Мережі. Потім в "Азові" пояснили, що за статутом ЗСУ честь віддають лише військовим, а не цивільним.
У березні 2022 року Денис отримав звання Героя України. У той час військовий був "голосом "Азовсталі", який надихав побратимів.
Родина
Дружина Дениса - Катерина Прокопенко. Пара познайомилася 2015 року. До повномасштабного вторгнення Росії працювала ілюстраторкою, після почала займатися волонтерством.
Після того, як у травні 2022 року з "Азовсталі" у Маріуполі вийшли останні захисники, разом із рештою сімей "азовців" робила усе, щоб відбувся обмін полоненими. Працювала з міжнародними та українськими організаціями, у Ватикані зустрічалася із Папою Римським, стала відомою на весь світ.
Полон та повернення
Денис Прокопенко потрапив до російського полону після виходу з заводу "Азовсталь" 20 травня 2022 року. Наказ припинити оборонні дії та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців отримав від вищого керівництва на 86-й день блокади міста.
Був звільнений з полону 21 вересня разом з іншими 214 військовими.
Нагадаємо, 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.
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