Денис "Редіс" Прокопенко - біографія героя "Азову"

Біографія Дениса Прокопенка

Народився 27 червня 1991 (31 рік). Денис рано втратив батька, про маму майже нічого невідомо. Його дідусь - карел, який воював проти СРСР у фінській війні, повернувся живим.

Хлопець захоплювався спортом, але навчатися пішов на викладача англійської та німецької до Київського національного лінгвістичного університету. Однак після закінчення вишу за фахом не працював.

Фото з відкритих джерел

Військовий шлях

2014 року (Денису було 22 роки) пішов добровольцем на війну Росії проти України у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов".

Фото: Прес-служба МВС України

Кар'єра в Азові

У полку "Азов" Денис виявив лідерські якості та став командиром взводу, роти, а згодом і батальйону. Був призначений командиром "Азову" у вересні 2017 року.

Запам’ятався тим, що на День Незалежності 2019 року під час вручення ордена Богдана Хмельницького III ступеня не виконав військове привітання президента Володимира Зеленського. Це спричинило фурор в Мережі. Потім в "Азові" пояснили, що за статутом ЗСУ честь віддають лише військовим, а не цивільним.

У березні 2022 року Денис отримав звання Героя України. У той час військовий був "голосом "Азовсталі", який надихав побратимів.

Фото з відкритих джерел

Родина

Дружина Дениса - Катерина Прокопенко. Пара познайомилася 2015 року. До повномасштабного вторгнення Росії працювала ілюстраторкою, після почала займатися волонтерством.

Після того, як у травні 2022 року з "Азовсталі" у Маріуполі вийшли останні захисники, разом із рештою сімей "азовців" робила усе, щоб відбувся обмін полоненими. Працювала з міжнародними та українськими організаціями, у Ватикані зустрічалася із Папою Римським, стала відомою на весь світ.

Фото: Катерина Прокопенко в Twitter

Полон та повернення

Денис Прокопенко потрапив до російського полону після виходу з заводу "Азовсталь" 20 травня 2022 року. Наказ припинити оборонні дії та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців отримав від вищого керівництва на 86-й день блокади міста.

Був звільнений з полону 21 вересня разом з іншими 214 військовими.

Скриншот із відео

Нагадаємо, 200 українських героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Читайте також: