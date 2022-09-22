Денис "Редис" Прокопенко — биография героя "Азова"

Денис Прокопенко, позывной "Редис" – подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов", участник российско-украинской войны, Герой Украины.
Биография Дениса Прокопенко
Родился 27 июня 1991 года (31 год). Денис рано потерял отца, о маме почти ничего не известно. Его дедушка – карел, воевавший против СССР в финской войне, вернулся живым.
Парень увлекался спортом, но учиться пошел на преподавателя английского и немецкого в Киевский национальный лингвистический университет. Однако после окончания вуза по специальности не работал.
Военный путь
В 2014 году (Денису было 22 года) пошел добровольцем на войну России против Украины в составе Отряда специального назначения "Азов".
Карьера в Азове
В полку "Азов" Денис проявил лидерские качества и стал командиром взвода, роты, а затем и батальона. Был назначен командиром "Азова" в сентябре 2017 года.
Запомнился тем, что на День Независимости в 2019 году во время вручения ордена Богдана Хмельницкого III степени не выполнил военное поздравление президента Владимира Зеленского. Это произвело фурор в Сети. Затем в "Азове" объяснили, что по уставу ВСУ честь отдают только военным, а не гражданским.
В марте 2022 года Денис получил звание Героя Украины. В то время военный был "голосом "Азовстали", вдохновлявшим собратьев.
Семья
Жена Дениса – Екатерина Прокопенко. Пара познакомилась в 2015 году. До полномасштабного вторжения в Россию работала иллюстратором, после начала заниматься волонтерством.
После того, как в мае 2022 года из "Азовстали" в Мариуполе вышли последние защитники, вместе с остальными семьями азовцев делала все, чтобы состоялся обмен пленными. Работала с международными и украинскими организациями, в Ватикане встречалась с Папой Римским, стала известна на весь мир.
Плен и возвращение
Денис Прокопенко попал в российский плен после выхода с завода "Азовсталь" 20 мая 2022 года. Приказ прекратить оборонные действия и сохранить жизнь и здоровье военнослужащих получил от высшего руководства на 86-й день блокады города.
Был освобожден из плена 21 сентября вместе с другими 214 военными.
Напомним, 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.
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