Мобилизация в России может привести к свержению Путина – минобороны Словакии

Объявление мобилизации в России может привести к свержению Владимира Путина из президентского кресла.

Объявленная 21 сентября частичная мобилизация в РФ усложнит политическую ситуацию и может закончиться свержением Владимира Путина с поста президента России.

Такое мнение высказал Министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет Euractiv.

"Призывая в армию сыновей российских матерей, он поставит себя в сложную политическую позицию, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента Российской Федерации", — сказал Надь.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

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