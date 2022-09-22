Блинкен: Мобилизация Путина отражает проблемы РФ на поле боя

В США считают, что российский президент действует с позиции слабости.
Призыв президента РФ Владимира Путина увеличить российские военные силы в Украине показывает проблемы России на поле боя.
Об этом написал в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Призыв президента Путина к дополнительным российским военным силам в Украине отражает борьбу России на поле боя и тот факт, что президент Путин действует с позиции слабости, а не силы", — подчеркнул Энтони Блинкен.
Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.
Также Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия. Главные тезисы диктатора по экстренному обращению, читайте здесь.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что объявление диктатором Кремля Владимиром Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы по незаконной аннексии части Украины является фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.
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