Блинкен: Мобилизация Путина отражает проблемы РФ на поле боя

В США считают, что российский президент действует с позиции слабости.

Призыв президента РФ Владимира Путина увеличить российские военные силы в Украине показывает проблемы России на поле боя.

Об этом написал в Twitter государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Призыв президента Путина к дополнительным российским военным силам в Украине отражает борьбу России на поле боя и тот факт, что президент Путин действует с позиции слабости, а не силы", — подчеркнул Энтони Блинкен.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Также Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия. Главные тезисы диктатора по экстренному обращению, читайте здесь.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что объявление диктатором Кремля Владимиром Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы по незаконной аннексии части Украины является фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.

Мобилизация в России: только на поле боя можно сорвать планы Путина - Владимир Фесенко

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