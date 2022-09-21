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"Нет могилизации": россиян призвали выходить на акции протеста против мобилизации

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"Нет могилизации": россиян призвали выходить на акции протеста против мобилизации

Фото: Associated Press

Активисты призывают россиян выходить на акции протеста во всех городах страны.

Граждан России призвали выходить на акции протеста против частичной мобилизации, которую сегодня, 21 сентября, объявил президент Владимир Путин.

Об этом в Twitter сообщает движение "Весна".

Так, россиян призывают сегодня, 21 сентября, в 19:00 выходить на протесты во всех городах страны.

"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин – наших родителей, братьев и мужчин – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?" ", – говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что "кричавшие о необходимости мобилизации депутаты и чиновники останутся в своих теплых креслах — живыми и здоровыми".

Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

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