Оля Полякова сводила детей на похороны Елизаветы II в Лондоне

Как рассказала Оля Полякова в "Сніданку з 1+1",сейчас она находится в Лондоне, куда приехала вместе со своими дочерями Машей и Алисой.

Тренер "Голосу країни-12" рассказала, что приехала поселить детей в общежитие, поскольку 17-летняя Маша поступила в британский вуз, а 10-летняя Алиса отныне будет находиться там в школе полного цикла.

Дочь Оли Поляковой Алиса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой Алиса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова поделилась, что для нее было сложным решением отправить на обучение за границу младшую дочь, ведь она пыталась это сделать гораздо позже.

Оля Полякова с дочерью в Лондоне / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Она еще маленькая и, если честно, никогда не хотела учиться за границей. Но война решила иначе. И я очень хотела бы обратиться к украинским матерям в горячих точках, там, где действительно летят бомбы. Я вас прошу, девочки, вывозите детей куда-нибудь. За границей тяжело, но все-таки есть помощь, принимают", — поделилась певица.

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Также в "Сніданку з 1+1" Полякова неожиданно призналась, что, учитывая пребывание в Лондоне, они решили посетить прощальную церемонию с королевой Елизаветой II. Как известно, на улицах Лондона ожидали около 2 млн человек, почтивших память королевы. И семья Поляковых была среди них. Оля добавила: "Это такое историческое событие, 70 лет правления Елизаветы II. Без преувеличения эпоха, мы с девочками смотрели сериал о королевской семье, поэтому решили посетить".

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