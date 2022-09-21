Оля Полякова сводила детей на похороны Елизаветы II в Лондоне

Певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова уже привезла дочерей в Великобританию.
Как рассказала Оля Полякова в "Сніданку з 1+1",сейчас она находится в Лондоне, куда приехала вместе со своими дочерями Машей и Алисой.
Тренер "Голосу країни-12" рассказала, что приехала поселить детей в общежитие, поскольку 17-летняя Маша поступила в британский вуз, а 10-летняя Алиса отныне будет находиться там в школе полного цикла.
Полякова поделилась, что для нее было сложным решением отправить на обучение за границу младшую дочь, ведь она пыталась это сделать гораздо позже.
"Она еще маленькая и, если честно, никогда не хотела учиться за границей. Но война решила иначе. И я очень хотела бы обратиться к украинским матерям в горячих точках, там, где действительно летят бомбы. Я вас прошу, девочки, вывозите детей куда-нибудь. За границей тяжело, но все-таки есть помощь, принимают", — поделилась певица.
Также в "Сніданку з 1+1" Полякова неожиданно призналась, что, учитывая пребывание в Лондоне, они решили посетить прощальную церемонию с королевой Елизаветой II. Как известно, на улицах Лондона ожидали около 2 млн человек, почтивших память королевы. И семья Поляковых была среди них. Оля добавила: "Это такое историческое событие, 70 лет правления Елизаветы II. Без преувеличения эпоха, мы с девочками смотрели сериал о королевской семье, поэтому решили посетить".
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