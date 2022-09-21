Оля Полякова зводила дітей на похорон Єлизавети II у Лондоні

Як розповіла Оля Полякова в "Сніданку з 1+1" наразі вона перебуває у Лондоні, куди приїхала разом зі своїми доньками Машею та Алісою.

Тренерка "Голосу країни-12" розповіла, що приїхала поселити дітей у гуртожиток, оскільки 17-річна Маша вступила до британського вишу, а 10-річна Аліса відтепер перебуватиме там в школі повного циклу.

Оля Полякова з донькою у Лондоні / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з донькою у Лондоні / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова поділилася, що для неї було складним рішенням відправити на навчання за кордон молодшу доньку, адже вона намагалась це зробити набагато пізніше.

Оля Полякова з донькою у Лондоні / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Вона ще маленька і, якщо чесно, ніколи не хотіла вчитись за кордоном. Але війна вирішила інакше. І я б дуже хотіла звернутись до українських матерів у гарячих точках, там, де дійсно летять бомби. Я вас прошу, дівчата, вивозьте дітей куди-небудь. За кордоном тяжко, але все-таки є допомога, приймають", - поділилась співачка.

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Також у "Сніданку з 1+1" Полякова несподівано зізналась, що, враховуючи перебування в Лондоні, вони вирішили завітати на прощальну церемонію з королевою Єлизаветою II. Як відомо, на вулицях Лондона очікувало близько 2 млн людей, які вшанували пам'ять королеви. І родина Полякових була серед них. Оля додала: "Це така історична подія, 70 років правління Єлизавети II. Без перебільшення епоха, ми з дівчатами дивились серіал про королівську родину, тому вирішили завітати".

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