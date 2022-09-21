Оля Полякова зводила дітей на похорон Єлизавети II у Лондоні

Співачка і тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова вже привезла доньок до Великої Британії.
Як розповіла Оля Полякова в "Сніданку з 1+1" наразі вона перебуває у Лондоні, куди приїхала разом зі своїми доньками Машею та Алісою.
Тренерка "Голосу країни-12" розповіла, що приїхала поселити дітей у гуртожиток, оскільки 17-річна Маша вступила до британського вишу, а 10-річна Аліса відтепер перебуватиме там в школі повного циклу.
Полякова поділилася, що для неї було складним рішенням відправити на навчання за кордон молодшу доньку, адже вона намагалась це зробити набагато пізніше.
"Вона ще маленька і, якщо чесно, ніколи не хотіла вчитись за кордоном. Але війна вирішила інакше. І я б дуже хотіла звернутись до українських матерів у гарячих точках, там, де дійсно летять бомби. Я вас прошу, дівчата, вивозьте дітей куди-небудь. За кордоном тяжко, але все-таки є допомога, приймають", - поділилась співачка.
Також у "Сніданку з 1+1" Полякова несподівано зізналась, що, враховуючи перебування в Лондоні, вони вирішили завітати на прощальну церемонію з королевою Єлизаветою II. Як відомо, на вулицях Лондона очікувало близько 2 млн людей, які вшанували пам'ять королеви. І родина Полякових була серед них. Оля додала: "Це така історична подія, 70 років правління Єлизавети II. Без перебільшення епоха, ми з дівчатами дивились серіал про королівську родину, тому вирішили завітати".
Читайте також: