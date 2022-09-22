Оккупанты устроили на рынке в Мелитополе взрыв и ликвидировали трех военных — Федоров

Взрыв произошел в четверг, 22 сентября, на Центральном рынке Мелитополя. Во время атаки россияне ликвидировали троих своих военных. Информация о мирных гражданах пока уточняется.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра, взрыв захватчики устроили намеренно. Таким образом, накануне псевдореферендума хотят обвинить в терроре украинские власти.

"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается. Каждый должен понимать: такое будущее нам предсказывает страна-террористка", — подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, в Мелитополе царят панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Последние стали отказываться с ними сотрудничать.

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