Оккупанты устроили на рынке в Мелитополе взрыв и ликвидировали трех военных — Федоров

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области оккупанты устроили теракт в людном месте.
Взрыв произошел в четверг, 22 сентября, на Центральном рынке Мелитополя. Во время атаки россияне ликвидировали троих своих военных. Информация о мирных гражданах пока уточняется.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
По словам мэра, взрыв захватчики устроили намеренно. Таким образом, накануне псевдореферендума хотят обвинить в терроре украинские власти.
"Страх, террор и ликвидация неугодных – три составляющие, которые на оккупированных территориях все время демонстрирует россия. И перед псевдореферендумом зачистка среди своих усиливается. Каждый должен понимать: такое будущее нам предсказывает страна-террористка", — подчеркнул Федоров.
Как сообщалось, в Мелитополе царят панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Последние стали отказываться с ними сотрудничать.
Читайте также:
- Военный эксперт рассказал, как долго оккупанты еще продержатся на правом берегу Херсона
- "Демонстрируют свою немощь": эксперт рассказал, настолько Путин и Шойгу заврались о войне в Украине
- Когда начнется освобождение Крыма – военный эксперт ответил