Дітей "косить" ентеровірус, що викликає параліч: які симптоми

Черговий спалах захворювання спостерігається наразі у США.
Вірус EV-D68 — не новий, вперше він був зареєстрований у Каліфорнії ще 1962 року. Тоді він вважався рідкісним захворюванням, однак у 21 столітті кількість заражень зростає з кожним роком.
Про це пише Express.
Ентеровірус D68 передається повітряно-краплинним шляхом та зустрічається як у дорослих, так і у дітей. Однак дорослі люди легше переносять хворобу, тоді як у немовлят, дітей та підлітків вірус може спричинити небезпечні ускладнення, аж до паралічу.
Симптоми EV-D68:
- головні болі
- кашель
- нежить
- чхання
Наразі у світі немає вакцин від EV-D68. Деякі дослідження показують, що вакцинація від грипу та коронавірусу здатна полегшити перебіг хвороби при зараженні ентеровірусом D68, проте не захистить від зараження на 100%.
Раніше стало відомо, що штат Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт, після того як у зразках стічних вод із чотирьох округів виявили поліовірус.
Читайте також: