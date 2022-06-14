Європейський Союз планує закупити 110 тис. доз вакцини проти мавпячої віспи

Очікується, що перші дози із замовленого обсягу надійдуть до кінця червня.
Європейський Союз збирається закупити 110 тисяч доз вакцини проти мавпячої віспи. Угода про закупівлю має бути підписана у вівторок.
Про це повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес, пише dpa.
Кіріакідес зазначила, що наразі в країнах ЄС відомо про 900 випадків мавпячої віспи, а у світі загалом – близько 1400.
Зазначається, що хвороба поширювалася в Африці протягом багатьох років, однак вона викликала міжнародний резонанс завдяки недавньому спалаху в багатьох країнах, де її ніколи не спостерігали. Групою підвищеного ризику у контексті останнього спалаху вважають чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками.
У Німеччині розглядають можливість профілактичних щеплень для всіх, хто має високий ризик контакту з хворобою, у тому числі технічних працівників спеціалізованих лабораторій.
Нагадаємо, нещодавно у Румунії та Польщі зафіксували перші випадки захворювання мавпячою віспою.
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