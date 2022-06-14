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Європейський Союз планує закупити 110 тис. доз вакцини проти мавпячої віспи

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Європейський Союз планує закупити 110 тис. доз вакцини проти мавпячої віспи

Фото: Associated Press

Очікується, що перші дози із замовленого обсягу надійдуть до кінця червня.

Європейський Союз збирається закупити 110 тисяч доз вакцини проти мавпячої віспи. Угода про закупівлю має бути підписана у вівторок.

Про це повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес, пише dpa.  

Кіріакідес зазначила, що наразі в країнах ЄС відомо про 900 випадків мавпячої віспи, а у світі загалом – близько 1400.

Зазначається, що хвороба поширювалася в Африці протягом багатьох років, однак вона викликала міжнародний резонанс завдяки недавньому спалаху в багатьох країнах, де її ніколи не спостерігали. Групою підвищеного ризику у контексті останнього спалаху вважають чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками. 

У Німеччині розглядають можливість профілактичних щеплень для всіх, хто має високий ризик контакту з хворобою, у тому числі технічних працівників спеціалізованих лабораторій.

Нагадаємо, нещодавно у Румунії та Польщі зафіксували перші випадки захворювання мавпячою віспою.

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