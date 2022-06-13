У Румунії виявили мавпячу віспу - хворий перебуває в ізоляції

Маловивчену хворобу, яка поширюється Європою - мавпячу віспу, виявили у Румунії. Це є перший підтверджений випадок недуги.
У понеділок, 13 червня, у Румунії виявили перший випадок віспи мавп.
Про це повідомляє портал Digi24 з посиланням на Міністерсво охорони здоров’я Румунії.
Хворобу виявили у 26-річного мешканця Бухареста. Чоловік заразився чотири дні тому, госпіталізували його вчора увечері.
Зараз хворий отримує симптоматичне лікування та перебуває в ізоляції.
За даними румунського МОЗ, пацієнта, імовірно, заразив його близький родич, який нещодавно подорожував у кілька європейських країн із численними випадками мавпячої віспи.
Протягом травня в Румунії виявили одну підозру на мавпячу віспу і ще одну – в румунського громадянина в Греції, але всі вони виявилися вітряною віспою.
Що відомо про хворобу
Мавпяча віспа — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Ця хвороба має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають:
- лихоманку,
- головний біль,
- м’язові болі,
- біль у спині,
- збільшення лімфатичних вузлів,
- мороз,
- виснаження.
Мавпяча віспа здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контактку і рідко виявляється за межами Африки.
Читайте також: