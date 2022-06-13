У Румунії виявили мавпячу віспу - хворий перебуває в ізоляції

У Румунії виявили мавпячу віспу - хворий перебуває в ізоляції

Маловивчену хворобу, яка поширюється Європою - мавпячу віспу, виявили у Румунії. Це є перший підтверджений випадок недуги.

У понеділок, 13 червня, у Румунії виявили перший випадок віспи мавп.

Про це повідомляє портал Digi24 з посиланням на Міністерсво охорони здоров’я Румунії.

Хворобу виявили у 26-річного мешканця Бухареста. Чоловік заразився чотири дні тому, госпіталізували його вчора увечері.

Зараз хворий отримує симптоматичне лікування та перебуває в ізоляції.

За даними румунського МОЗ, пацієнта, імовірно, заразив його близький родич, який нещодавно подорожував у кілька європейських країн із численними випадками мавпячої віспи.

Протягом травня в Румунії виявили одну підозру на мавпячу віспу і ще одну – в румунського громадянина в Греції, але всі вони виявилися вітряною віспою.

Що відомо про хворобу

Мавпяча віспа — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Ця хвороба має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають:

лихоманку,

головний біль,

м’язові болі,

біль у спині,

збільшення лімфатичних вузлів,

мороз,

виснаження.

Мавпяча віспа здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контактку і рідко виявляється за межами Африки.