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Як надолужувати пропущені щеплення

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Як надолужувати пропущені щеплення

Фото: Associated Press

Через війну українці змушені тікати від обстрілів та вибухів та змінювати місце проживання. Проте, щойно ви та ваша сім'я опинилися в безпечному місці, перевірте, чи не маєте ви або ваші діти пропущених щеплень.

Якщо ви виїхали в іншу країну, вам потрібно надати лікарю один із документів, що підтверджують зроблені щеплення. Лікар порівняє їх із вакцинальним календарем своєї країни і проконсультує щодо схеми вакцинації, якої варто дотримуватися.

У МОЗ надали інтервали для надолуження пропущених щеплень.

Якщо ви в Україні, то варто звернутися до свого сімейного лікаря/педіатра або ж до сімейного лікаря/педіатра найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу.

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Якщо якась із доз вакцини пропущена (незалежно від того, скільки часу минуло), не потрібно розпочинати серію вакцинації спочатку.

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Потрібно ввести дози, яких не вистачає, за графіком із дотриманням мінімальних інтервалів. 

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