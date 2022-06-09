Як надолужувати пропущені щеплення

Через війну українці змушені тікати від обстрілів та вибухів та змінювати місце проживання. Проте, щойно ви та ваша сім'я опинилися в безпечному місці, перевірте, чи не маєте ви або ваші діти пропущених щеплень.

Якщо ви виїхали в іншу країну, вам потрібно надати лікарю один із документів, що підтверджують зроблені щеплення. Лікар порівняє їх із вакцинальним календарем своєї країни і проконсультує щодо схеми вакцинації, якої варто дотримуватися.

У МОЗ надали інтервали для надолуження пропущених щеплень.

Якщо ви в Україні, то варто звернутися до свого сімейного лікаря/педіатра або ж до сімейного лікаря/педіатра найближчого закладу охорони здоров’я, який надає первинну медичну допомогу.

Якщо якась із доз вакцини пропущена (незалежно від того, скільки часу минуло), не потрібно розпочинати серію вакцинації спочатку.

Потрібно ввести дози, яких не вистачає, за графіком із дотриманням мінімальних інтервалів.

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