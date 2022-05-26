Спеціального лікування від кору нема.
Кір — вірусне захворювання. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.
Кір. Що варто знати:
- підвищення температури;
- нежить;
- кашель;
- почервоніння очей і сльозотеча;
- дрібні білі плями на обличчі і по всьому тілу.
За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря.
Кір — небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється:
- під час кашлю та чхання;
- тісних особистих контактів;
- предмети побуту, якими користувалась хвора людина.
Може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до п’яти років:
- запалення середнього вуха (отит);
- запалення дихальних шляхів (бронхіт);
- пневмонія;
- діарея;
- енцефаліт.
Також ця недуга може призвести навіть до смерті.
- Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.
- Згідно з національним календарем профілактичних щеплень дитина має отримати дві дози КПК-вакцини - в 1 рік та повторно в 6 років.
- В Україні вакцинація від кору входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у свого сімейного лікаря або педіатра безплатно.
- Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до Календаря профілактичних щеплень, зверніться по консультацію до лікаря.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.