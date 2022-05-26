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Кір: що варто знати

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Кір: що варто знати

Фото: Pexels

Спеціального лікування від кору нема.

Кір — вірусне захворювання. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.

Кір. Що варто знати: 

  • підвищення температури;
  • нежить;
  • кашель;
  • почервоніння очей і сльозотеча;
  • дрібні білі плями на обличчі і по всьому тілу. 

За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря. 

Кір — небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється: 

  • під час кашлю та чхання;
  • тісних особистих контактів;
  • предмети побуту, якими користувалась хвора людина. 

Може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до п’яти років:

  • запалення середнього вуха (отит);
  • запалення дихальних шляхів (бронхіт);
  • пневмонія;
  • діарея;
  • енцефаліт. 

Також ця недуга може призвести навіть до смерті.

  1. Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація.
  2. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень дитина має отримати дві дози КПК-вакцини - в 1 рік та повторно в 6 років.
  3. В Україні вакцинація від кору входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у свого сімейного лікаря або педіатра безплатно.
  4. Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до Календаря профілактичних щеплень, зверніться по консультацію до лікаря.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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