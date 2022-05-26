Спеціального лікування від кору нема.

Кір — вірусне захворювання. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.

Кір. Що варто знати:

підвищення температури;

нежить;

кашель;

почервоніння очей і сльозотеча;

дрібні білі плями на обличчі і по всьому тілу.

За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря.

Кір — небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється:

під час кашлю та чхання;

тісних особистих контактів;

предмети побуту, якими користувалась хвора людина.

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Може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до п’яти років:

запалення середнього вуха (отит);

запалення дихальних шляхів (бронхіт);

пневмонія;

діарея;

енцефаліт.

Також ця недуга може призвести навіть до смерті.

Спеціального лікування від кору нема. Найкращий захист — вакцинація. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень дитина має отримати дві дози КПК-вакцини - в 1 рік та повторно в 6 років. В Україні вакцинація від кору входить у перелік обов’язкових гарантованих державою щеплень. Їх можна зробити у свого сімейного лікаря або педіатра безплатно. Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до Календаря профілактичних щеплень, зверніться по консультацію до лікаря.

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