У Тернопільській області пролунали вибухи

У Тернопільській області вдень 14 червня пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - написав він у телеграм.

Згодом Надал додав, що працює українська ППО та подякував захисникам.

Водночас очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав людей не панікувати і залишатися в укриттях.

"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - зазначив очільник ОВА та додав, що працює ППО.

Варто зазначити, що перед цим майже у всіх областях України пролунала повітряна тривога, а телеграм-канали писали про запуск ракет Росією з акваторії Каспійського моря.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 111-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.