В Мелітополі пролунав вибух: є постраждалі серед окупантів

У окупованому Мелітополі невідомі підірвали магазин, де робили покупки окупанти.

Наразі відомо про двох постраждалих загарбників.

Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

У районі центрального ринку в Мелітополі сьогодні зранку пролунав вибух. За попередньою інформацією, підірвали магазин, у якому продавали військову форму на вул. Свердлова, 3 (перед Будинком побуту).

"На місці події, за свідченням очевидців, лежали двоє людей у військовій формі. Обставини події уточнюються. Від вибуху тремтіли всі вікна у будівлях поряд з ринком", - розповідають очевидці.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області п'яний колаборант, якого загарбники проголосили "поліцейським", розстріляв двох мирних жителів.

Читайте також: