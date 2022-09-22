В Мелитополе раздался взрыв: есть пострадавшие среди оккупантов

В оккупированном Мелитополе неизвестные взорвали магазин, где совершали покупки оккупанты.

Пока известно о двоих пострадавших захватчиках.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

В районе центрального рынка в Мелитополе сегодня утром раздался взрыв. По предварительной информации, взорвали магазин, в котором продавали военную форму на ул. Свердлова, 3 (перед Домом быта).

"На месте происшествия, по свидетельству очевидцев, лежали два человека в военной форме. Обстоятельства происшествия уточняются. От взрыва дрожали все окна в зданиях рядом с рынком", — рассказывают очевидцы.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области пьяный коллаборант, которого захватчики провозгласили "полицейским", расстрелял двоих мирных жителей.

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