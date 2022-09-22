ЗСУ продовжують наступати у напрямку Лимана на Донеччині - ISW

ЗСУ продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку до Лимана Донецької області.

Напередодні, 21 вересня, українська армія намагалися прорвати оборону агресорки Росії навколо селища Ямпіль, що розташоване на південний схід від Лимана, а також у самому Лимані.

Про це повідомили у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW вказують, що продовжуються активні бої в Дробишево, що на північному заході від Лимана.

Американські аналітики також повідомили, що ЗСУ відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп'янська на сході Харківської області вздовж річки Оскол.

"Цей звіт свідчить про те, що російські війська, ймовірно, роблять обмежені спроби загрожувати лише відвойованим українським позиціям вздовж правого берега річки Оскол", - наголосили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, розпочалась 211 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів біля трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 22 вересня.

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