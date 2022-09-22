Детей "косит" энтеровирус, вызывающий паралич: какие симптомы

Вирус EV-D68 – не новый, впервые он был зарегистрирован в Калифорнии еще в 1962 году. Тогда он считался редким заболеванием, однако в 21 веке количество заражений растет с каждым годом.

Об этом пишет Express.

Энтеровирус D68 передается воздушно-капельным путем и встречается как у взрослых, так и у детей. Однако взрослые люди легче переносят болезнь, тогда как у младенцев, детей и подростков вирус может вызвать опасные осложнения, вплоть до паралича.

Симптомы EV-D68:

головные боли

кашель

насморк

чихание

Пока в мире нет вакцин от EV-D68. Некоторые исследования показывают, что вакцинация от гриппа и коронавируса способна облегчить течение заболевания при заражении энтеровирусом D68, однако не защитит от заражения на 100%.

Ранее стало известно, что штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита после того, как в образцах сточных вод из четырех округов обнаружили полиовирус.

После коронавируса и оспы обезьян миру грозит новый вирус

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