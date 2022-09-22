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Информировал россиян о позициях ВСУ: житель Николаева может на 12 лет загреметь в тюрьму

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Информировал россиян о позициях ВСУ: житель Николаева может на 12 лет загреметь в тюрьму

Фото: pixabay.com

В Николаеве будут судить 47-летнего местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве со страной-агрессорской Россией.

Следствие установило, что мужчина передавал российской стороне информацию о пребывании украинских войск и перемещении техники. Поклонник путинских войск был подписчиком специально созданного россиянином Telegram-канала. Там распространяли всю собранную информацию.

Об этом сообщи или в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

"В июле 2022 года мужчина передал информацию, которая не размещалась в открытом доступе, о расположении на территории города и области подразделений Вооруженных Сил Украины и техники", — отмечают в сообщении.

Статья против предателя – это   "несанкционированное распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины".

Санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. По состоянию на 22 сентября мужчина находится под стражей.

Как сообщалось, в Житомирской области осудили мужчину, который публично отрицал войну РФ против Украины, а также призвал к поддержке государства-агрессорки. Жителя села Майдан Олевского общества признали виновным в коллаборационной деятельности.

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