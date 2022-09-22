В Житомире задержали придирающуюся к прохожим женщину: оказалась гражданкой РФ

В Житомире патрульные обнаружили женщину, которая придиралась к прохожим и агрессивно себя вела.

Правоохранители попросили прохожую представиться, а также показать паспорт. Впрочем, она отказалась. По ее словам, плохо понимает украинский язык.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

Патрульные доставили женщину в Житомирское районное управление полиции для установления личности. Там она показала паспорт. Оказалось, что она – гражданка Российской Федерации

Правоохранители установили, что гражданка незаконно находится на территории Украины и подлежит принудительной депортации. Задержанную патрульные передали сотрудникам СБУ.

Как сообщалось, в Житомирской области осудили мужчину, который публично отрицал войну РФ против Украины, а также призвал к поддержке государства-агрессорки. Жителя села Майдан Олевского общества признали виновным в коллаборационной деятельности.

Читайте также: