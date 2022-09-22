Россияне массово бегут из страны: Путин может закрыть границы РФ — СМИ

Пробки образовались на границе с Финляндией, Грузией и Монголией.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, россияне начали массово бежать из страны.

Российское издание "Медуза", ссылаясь на близкий к Кремлю источник, сообщает, что закрывать границы пока не планируют, однако ситуация может измениться при некоторых условиях.

Так, ограничения для мужчин не планируют вводить до конца проведения так называемых "референдумов" на оккупированных РФ украинских территориях. Решения о закрытии границ могут принять, "если будет массовый отток".

Сообщается, что ситуация зависит от оценки Министерства обороны РФ, специальных служб и правоохранительных органов, а также самого Владимира Путина, который уверен, что "референдумы" и мобилизация должны осуществляться как можно скорее.

Напомним, после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации по всей РФ вспыхнули протесты.

Паника и купленные билеты: как реагируют россияне на частичную мобилизацию на войну в Украине

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