Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Россияне массово бегут из страны: Путин может закрыть границы РФ — СМИ

Россияне массово бегут из страны: Путин может закрыть границы РФ — СМИ

Дата публикации
Просмотры
4138
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне массово бегут из страны: Путин может закрыть границы РФ — СМИ

Фото из открытых источников

Пробки образовались на границе с Финляндией, Грузией и Монголией.

После объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, россияне начали массово бежать из страны.

Российское издание "Медуза", ссылаясь на близкий к Кремлю источник, сообщает, что закрывать границы пока не планируют, однако ситуация может измениться при некоторых условиях.

Так, ограничения для мужчин не планируют вводить до конца проведения так называемых "референдумов" на оккупированных РФ украинских территориях. Решения о закрытии границ могут принять, "если будет массовый отток".

Сообщается, что ситуация зависит от оценки Министерства обороны РФ, специальных служб и правоохранительных органов, а также самого Владимира Путина, который уверен, что "референдумы" и мобилизация должны осуществляться как можно скорее.

Напомним, после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации по всей РФ вспыхнули протесты.

Паника и купленные билеты: как реагируют россияне на частичную мобилизацию на войну в Украине

Паника и купленные билеты: как реагируют россияне на частичную мобилизацию на войну в Украине

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация