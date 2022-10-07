Холера снова возвращается – глава ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис сообщил, что в этом году в мире растет заболеваемость холерой.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис заявил, что в последние несколько лет наблюдалось снижение заболеваемости, однако в 2022 году все изменилось.

Об этом сегодня, 7 октября, пишет Forbes.

По его словам, с начала этого года 27 стран сообщили о вспышках холеры. Так, в Сирии заявили о 10 тысячах подозрительных случаев, кроме того, заявления поступали с Гаити, которая уже была на пороге объявления свободной от холеры.

"Вспышки становятся все более смертоносными — средний уровень смертности в этом году втрое превышает этот показатель за последние 5 лет", — сказал он.

Фото: Associated Press

Холера — острая диарейная инфекция, вызванная бактерией Vibrio cholerae. Согласно данным исследователей, ежегодно в мире холерой болеют от 1,3 до 4 миллионов человек, из них 21 — 143 тысяч случаев со смертельным исходом.

Как передается

Холеру вызывает употребление пищи или воды, зараженных холерными бактериями. Как правило, бактерии поступают вместе с фекалиями зараженного человека и быстро распространяются в районах с плохими санитарными условиями или недостаточной очисткой сточных вод.

Если вовремя не приступить к лечению заболевания, то через несколько часов холера может убить человека.

Ранее стало известно, что штат Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за полиомиелита после того, как в образцах сточных вод из четырех округов обнаружили полиовирус.

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