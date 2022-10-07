Холера знову повертається - голова ВООЗ

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус повідомив, що цьогоріч у світі зростає захворюваність на холеру.

Голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що в останні кілька років спостерігалося зниження захворюваності, проте 2022 року все змінилося.

Про це сьогодні,7 жовтня, пише видання Forbes.

З його слів, від початку цього року 27 країн повідомили про спалахи холери. Так, у Сирії заявили про 10 тисяч підозрілих випадків, крім того, заяви надходили від Гаїті, яка вже була на порозі оголошення вільної від холери.

"Спалахи стають дедалі смертоноснішими — середній рівень смертності цього року втричі перевищує цей показник за останні 5 років", - сказав він.

Фото: Associated Press

Холера — гостра діарейна інфекція, яку спричиняє бактерія Vibrio cholerae. Згідно з даними дослідників, щорічно у світі на холеру хворіють від 1,3 до 4 мільйонів людей, з них 21 — 143 тисяч випадків зі смертельним наслідком.

Як передається

Холеру спричиняє вживання їжі чи води, заражених холерними бактеріями. Як правило, бактерії надходять разом з фекаліями зараженої людини і швидко поширюються в районах з поганими санітарними умовами або недостатнім очищенням стічних вод.

Якщо вчасно не розпочати лікування захворювання, то за кілька годин холера може вбити людину.

Раніше стало відомо, що штат Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт, після того як у зразках стічних вод із чотирьох округів виявили поліовірус.

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