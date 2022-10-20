Чи можна робити аналіз крові після щеплення

Загальний аналіз крові є одним з найбільш поширених методів лабораторного дослідження.

Загальний аналіз крові дозволить зробити висновки про стан здоров'я пацієнта і виявити те чи інше захворювання на ранніх стадіях.

Чи можна здавати аналіз крові через 2 і менше днів після вакцинації та чи впливає вакцинація на його коректність і показники, розповіли фахівці МОЗ.

"Так, можна! Вакцинація не впливає на коректність показників крові", - зазначають медики.

Щобільше, щеплення неживими вакцинами не є протипоказанням до донорства крові.

Якщо наступного дня після вакцинації людина почувається здоровою і це підтверджує огляд лікаря, їй можна стати донором крові.

Раніше голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус повідомив, що цьогоріч у світі зростає захворюваність на холеру.

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