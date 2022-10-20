Иранцы в Крыму помогают РФ вести войну против Украины — Белый дом

Иранцы в Крыму были инструкторами и работниками технической поддержки при запуске "шахидов".

Иранские военные присутствующие на оккупированных территориях Украины помогают россиянам в запуске "шахидов" для ударов по украинским объектам.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает AFP.

"Мы считаем, что иранские военные находились в Крыму и помогали России в этих операциях (по нанесению ударов беспилотниками по украинским городам – ред)", – сказал Кирби.

По его словам, иранцы в Крыму были инструкторами и работниками технической поддержки, а россияне руководили беспилотниками, которые нанесли значительный ущерб украинской инфраструктуре.

"Тегеран сейчас принимает непосредственное участие на месте (в войне в Украине. – Ред.), а также из-за предоставления оружия, поражающего гражданское население и инфраструктуру в Украине", – добавил Кирби.

Представитель Белого дома заверил, что США "используют все средства, чтобы разоблачить, сдержать и противостоять снабжению Ираном этих боеприпасов против украинского народа".

"Мы собираемся продолжать энергично выполнять все санкции США в отношении российской и иранской торговли оружием. Мы будем продолжать накладывать и жестко применять санкции против тех, кто помогает Ирану поддерживать войну РФ против Украины", – сказал он.

Нашествие иранских дронов

В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры и жилым домам.

Так, за эти сутки в Украине было сбито 15 иранских дронов-камикадзе из 20.

Российский чиновник в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов оговорился, что дроны-камикадзе РФ берет у Ирана.

В ответ на такие действия Тегерана Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе. Этому примеру последовала и Великобритания.

В США в свою очередь заявили о готовности ввести санкции против Ирана за поставки в РФ дронов.

Иран же цинично не признает поставки дронов России.