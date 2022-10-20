В больнице Днепра показали "цену", которую платят бойцы на войне

В больнице Днепра ТСН показали "цену", которую платят бойцы на войне.

Многие защитники ежедневно доставляют с минно-взрывными и шаровыми ранениями. Медики делают все возможное, чтобы поставить бойцов на ноги, ведь они стремятся поскорее вернуться к собратьям.

Балаклава с двумя дырами – это теперь напоминание о чуде, говорит Александр. "Это чудо. Я был в балаклаве, в каске. И как-то оно вскользь пробило. Вход, выход. У меня в голову ничего не попало. Какой-то ангел-хранитель меня спас. Какие-то силы спасли мне жизнь и дали возможность дальше бороться”, — говорит боец.

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Технолог промышленного предприятия из Полтавщины в армии с августа. Отец двух сыновей именно защищал наши позиции в Донецкой области. Вражеские танки еще раз обстреливали украинских военных. Троих ранило, но оккупантов не пустили. “По нам работали три танка. Где-то метров шестьсот семьсот. Получил в метре от себя снаряд 152-й. Меня отбросило и ранило в плечо. Не даем им пройти все время. Наступаем. Наступаем”, – рассказывает он.

На передовую из Литвы, да еще с третьей попытки, раненный Алексей, который последние семь лет жил за границей. За два дня до полномасштабного вторжения приехал навестить маму и внуков. Бежать в Европу даже не думал, едва добился, чтобы его — 56-летнего предпринимателя — в армию взяли. "И "Грады", и ракеты — что хочешь. Каждый день. Нет такого дня, чтобы не было обстрелов. Там танки, артиллерия, авиация, а ребята стоят. Будут стоять! Много раненых. Но все возвращаются”, — рассказывает мужчина.

Во время обстрела в Донецкой области он получил осколочное ранение в живот, и готов уже в ближайшее время вернуться назад. Рассказывает, в последнее время оккупанты ведут себя странно. “Чумные, без бронежилетов идут, выходят в черных спортивных костюмах. Мы не знаем, что это такое. Идут просто так на автоматы. Их очень много. Как саранча идет. Может "мобики", — рассказывает Алексей.

А еще хочет увидеться с сыном, он тоже на передовой. После пяти лет во французском легионе вернулся защищать Украину. “Это мой сын. Моя гордость. Тоже воюет как все”, — говорит мужчина.

Военные и медики в Днепре рассказывают о невероятных историях спасений

Литовские друзья помогают со снаряжением. Алексей говорит, что уже после победы вернется к бизнес-жизни.

Победы дают высокую цену, признают медики. Раненых бойцов спасают, несмотря на усталость и огромную нагрузку, рассказывает хирург Дмитрий. “Шесть часов последняя операция была. Тяжелое осколочное ранение у солдата после ракетного обстрела. Более шести часов длилась операция и участвовали около восьми-десяти хирургов”, — рассказывает он.

Медики говорят, что свой фронт держат так же стойко и за каждого раненого будут бороться до победы.

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