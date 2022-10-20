В Украине за сутки сбито 15 иранских дронов-камикадзе из 20 — Генштаб

Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции войск ВСУ вдоль столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

Об этом говорится в вечерней постройке Генштаба Вооруженных сил Украины 20 октября.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершил до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись до 20 населенных пунктов. В частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области.

Враг в очередной раз нанес массированный удар с использованием иранских ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины. С 20 БпЛА, 15 – успешно сбиты Силами обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг задействовал БПЛА с боевой нагрузкой;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелка. Зафиксирована и активность БПЛА с боевой нагрузкой;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполевка;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Нанесли огневое поражение по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА Shahed-136.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

На Южно-Бугском направлении огневое поражение потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 40 вылетов БПЛА разных типов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 октября сообщил, что, по его данным, Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

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