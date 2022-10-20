В России мобилизация заканчивается не для всех — Генштаб

В России официально завершается мобилизация. В то же время принудительное вручение повесток отдельным категориям россиян продолжается.

В России мобилизация кончается не для всех. Отдельные категории мужчин в РФ продолжают получать повестки.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как говорится, военно-политическое руководство РФ официально завершает мобилизацию. Однако отдельным категориям россиян продолжают выдавать повестки.

"В населенном пункте Мосрентген Московской области мобилизованных разместили в пункте дислокации 27-й отдельной мотострелковой бригады для их медицинского осмотра и дальнейшего направления в зону боевых действий. В ходе уже проведенных мобилизационных мероприятий возникают существенные проблемы", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Там также добавили, что оккупанты на временно занятых территориях продолжают принудительную мобилизацию. Одновременно начата эвакуация гражданского населения в отдельных направлениях.

Что известно о частичной мобилизации в России

Частичную мобилизацию в РФ фюрер Путин объявил 21 сентября. Аргументировал он это тем, что РФ якобы воюет против “коллективного Запада”.

Планировалось призвать в армию и отправить на фронт 300 тысяч россиян. Однако это только официальные данные. В то же время принудительная и "тихая" мобилизация в РФ проводилась с начала полномасштабного вторжения в Украину. Призывали мужчин и на временно оккупированных территориях.

Первые мобилизованные на фронте появились уже через две недели. И сразу начали попадать в плен к украинским военным.

Напомним, что российские ударные дроны в Украине будут сбивать 130 мобильных огневых групп.

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