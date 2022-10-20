Путин вылез из бункера, чтобы посетить на полигоне "мобиков" и пострелять из винтовки (видео)

Путин пострелял из снайперской винтовки и даже подержал сапог "мобика".
Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу посетили мобилизованных, которые будут переброшены на войну в Украину, на полигоне в Рязанской области.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды и Минобороны страны-агрессора.
"Председатель Минобороны доложил президенту о прохождении мобилизованного курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, а также боевого согласования в составе подразделений. Путин проинспектировал занятия с мобилизованными по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. А еще президент посетил стрелковый комплекс, где военные способы стрельбы в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов", — сообщаются пропагандистские СМИ.
На видео видно, как "фюрер", одет в черное, встречает Шойгу, и вместе идут к начальнику Генерального штаба. После этого Путин решил пострелять из снайперской винтовки. Также президенту показали экипировку мобилизованных, он даже подержал сапог "мобика".
Как пишет телеграмма-канал Ria Kremlinpool, российскому диктатору не все понравилось. Он частично признал, что есть "беспорядок" и "проблемы, которые накапливались очень долго".
Повлияет ли мобилизация в России на ход войны
По разным мнению, мобилизованные не повлияют на ситуацию на фронте, поскольку они в первом же столкновении с украинскими защитниками несут потери.
Добавим, что 21 сентября Путин объявил в России "долевую" мобилизацию. В ВС РФ планируют призвать от 300 тысяч до 1 миллиона человек.
Россияне начали убегать от мобилизации за границу. Есть случаи суицидов среди мобилизованных. В Белгородской области произошел религиозный конфликт, из-за которого на полигоне погибли по меньшей мере 12 россиян. Там уроженцы Таджикистана из — за оскорбления Аллаха расстреляли командира и других военных.
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