"Возвращает чуму в Россию": Арестович назвал главную проблему Путина

Президент РФ любую проблему пытается закрыть еще большей проблемой – со временем он не сможет справиться с управлением.

Советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что главной проблемой кремлевского диктатора Путина является путь эскалации.

Об этом он сказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"Проблема Путина состоит в том, что он идет по пути эскалации, то есть проблему пытается закрыть еще большей проблемой. Но этот путь имеет пределы насыщения системы управления и рано или поздно она перестанет справляться с наложением одной чрезвычайной на другую. Это сугубо российский путь управления. комиссии, чрезвычайные меры, чрезвычайные реакции в какой-то момент эта чрезвычайность захлестывает тех, кто ее породил, и они не могут с ней справиться», – заявил Арестович.

Советник ОП вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения в Кремле говорили, что дойдут до Львова через неделю.

"Вот сегодня введение "военного положения" и в восьми пограничных областях, включая Крым "средней реакции". Напоминаю, что полгода назад это было "дойдем до Львова за неделю". А уже завтра будет 16 в результате такого поведения, потом 32. Он чуму возвращает в Россию. И он не справится с этой ситуацией рано или поздно, не потянет систему управления", – подчеркнул он.

Путин объявил "военное положение" на территории Украины

Диктатор Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что действия Путина – это легализация мародерства на территории Украины.

Украинский МИД назвал указ Путина ничтожным. Там подчеркнули, что целью оккупантов является подавление сопротивления украинцев.