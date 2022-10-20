"Повертає чуму до Росії": Арестович назвав головну проблему Путіна

Президент РФ кожну проблему намагається закрити ще більшою проблемою – з часом він не зможе справитися з управлінням.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що головною проблемою кремлівського диктатора Путіна є шлях ескалації.

Про це він сказав у інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Проблема Путіна полягає в тому, що він іде шляхом ескалації, тобто проблему намагається закрити ще більшою проблемою. Але цей шлях має межі насичення системи управління і рано чи пізно вона перестане справлятися з накладанням однієї надзвичайної на іншу. Це суто російський шлях управління. Надзвичайні комісії, надзвичайні заходи, надзвичайні реакції в якийсь момент ця надзвичайність захльостує тих, хто її породив, і вони не можуть з нею впоратися", – заявив Арестович.

Радник ОП пригадав як на початку повномасштабного вторгнення у Кремлі говорили, що дійдуть до Львова за тиждень.

"Ось сьогодні запровадження "воєнного стану" і у восьми прикордонних областях, включаючи Крим "середньої реакції". Нагадую, що півроку тому це було "дійдемо до Львова за тиждень". А вже завтра буде 16 у результаті такої поведінки, потім 32. Він чуму повертає до Росії. І він не впорається із цією ситуацією рано чи пізно, не потягне систему управління", – підкреслив він.

Путін оголосив "воєнний стан" на території України

Диктатор Володимир Путін 19 жовтня оголосив про запровадження "воєнного стану" на частині окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що дії Путіна - це легалізація мародерства на території України.

Українське МЗС назвало указ Путіна нікчемним. Там наголосили, що метою окупантів є придушення опору українців.