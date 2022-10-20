Бахмут стал передовой фронта, в месте уже нет целых домов, говорится в ТСН.

Передовая на украинском Донбассе сейчас проходит прямо на окраинах Нью-Йорка, Торецкая, Бахмута. Ежесуточно сюда прилетают десятки вражеских снарядов, мин и реактивных ракет. Там давно нет газа, огромные проблемы с питьевой водой и связью, время от времени исчезает электричество. Но здесь до сих пор есть среди местных ожидающие Путина, однако российские снаряды не обходят и их.

Свист мин и мощные взрывы здесь раздаются теперь круглосуточно, не один десяток местных стали жертвами войны, еще больше получили ранения.

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Мощные снаряды без разбора разрушают многоэтажные капитальные сооружения — жилые и учебные. Тысячи обломков уничтожают инфраструктуру, оставляя людей без электричества. Так что людям приходится готовить на кострах, воду набирать такую, что только для стирки и это все под постоянным обстрелом. С конца лета Бахмут не является прифронтовым городом. “Здесь армагеддон! Я не мог вернуться назад. Стою, а они сыпят и сыпят. И я чувствую, что здесь рядом у моего дома”, — говорит местный Олег.

Война круглосуточная здесь идет прямо за городской окраиной. На другом берегу местной реки Бахмутки совсем не осталось уцелевших сооружений. Время от времени туда целыми пакетами прилетают и ложатся реактивные "Грады". Прямой наводкой городские окрестности расстреливают и решительные танки.

Наша разведка говорит, что оккупанты имеют строгий приказ до конца октября зайти в Бахмут. Вот только украинские военные по этому поводу имеют свои прямо противоположные планы. Они пытаются, они еще два месяца назад заходили, их там покрошили. Ну, они пробуют туда зайти. Они больше перевернулись сейчас, с той стороны они прут”, – добавляет Олег.

Почти непрерывные вражеские атаки продолжаются к югу от города. Ситуация там очень трудная, но украинская пехота при поддержке артиллерии и авиации не прекращают минусовать рашистов.

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