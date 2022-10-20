В Росії мобілізація закінчується не для всих - Генштаб

В Росії мобілізація закінчується не для всіх. Окремі категорії чоловіків в РФ продовжують отримувати повістки.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Як зазначається, військово-політичне керівництво РФ офіційно завершує мобілізацію. Проте окремим категоріям росіян продовжують видавати повістки.

“В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Там також додали, що окупанти на тимчасово зайнятих територій продовжують примусову мобілізацію. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках.

Що відомо про часткову мобілізацію в Росії

Часткову мобілізацію в РФ фюрер Путін оголосив 21 вересня. Аргументував він це тим, що РФ начебто воює проти “колективного Заходу”.

Планувалося призвати до армії та відправити на фронт 300 тисяч росіян. Проте це тільки офіці дані. Водночас примусова та “тиха” мобілізація в РФ проводилася з початку повномасштабного вторгнення до України. Призивали чоловіків і на тимчасово окупованих територіях.

Перші мобілізовані на фронті з’явилися вже через два тижні. І відразу почали потрапляти в полон до українських військових.

Нагадаємо, що російські ударні дрони в Україні будуть збивати 130 мобільних вогневих груп.

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