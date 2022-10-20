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Російські ударні дрони в Україні будуть збивати 130 мобільних вогневих груп

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Російські ударні дрони в Україні будуть збивати 130 мобільних вогневих груп

ілюстративне фото / Фото: Associated Press

В Україні для протидії ударним дронам створили 130 мобільних вогневих груп. Вже є результати в Південнобузькому операційному район.

Російські ударні дрони в Україні будуть збивати, зокрема, 130 мобільних вогневих груп.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

“У рамках протидії ударним дронам було створено більше 250 вогневих та близько 130 мобільних вогневих груп. Уже маємо результати в Південнобузькому операційному районі”, – наголосив т. в. о. директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ.

Нагадаємо, що найбільша далекобійна зброя у України зараз - це HIMARS, а також українські ракети “Вільха”.

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