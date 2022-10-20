Де просуваються ЗСУ та що роблять окупанти: з’явилася нова мапа бойових дій

ЗСУ намагаються просуватися на південному сході Миколаївщини та півночі Херсонщини.

За даними мапи бойових дій в Україні 20 жовтня, ЗСУ зберігають перевагу на Харківщині та півдні, а російські військові зосередили головні сили на Донеччині.

Відповідну мапу бойових дій опублікувало британське Міноборони.

Так, зберігаючи ініціативу на сході Харківської області, українські військові намагаються витіснити звідти російських окупантів. Схожа ситуація спостерігається і на півночі Донецької області, а саме в районі звільненогоЛимана.

Також читайте У Генштабі ЗСУ попередили про зростання загрози наступу з Білорусі та назвали напрямок

Водночас російські війська зосередили основні сили наступу в районі Пісків та під Бахмутом на Донеччині. Там ворог намагається продовжити захоплення українських територій.

Щодо півдня України, то там свою ініціативу зберігають ЗСУ. Вони намагаються просуватися на південному сході Миколаївщини та півночі Херсонщини.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LeQsOOjVXy



#StandWithUkraine pic.twitter.com/6L7GYntCpY — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 20, 2022

Яка ситуація на фронтах України

Російські війська серйозно розглядають варіант масштабної втечі з тимчасово захоплених територій Херсонщини, повідомила британська розвідка. Про це свідчать дії та риторика окупантів про "складну ситуацію" і необхідність "евакуації цивільних". Проте в загарбників можуть виникнути труднощі через розбиті мости.

До втечі росіяни готуються і в Енергодарі на Запоріжжі. Вони масово грабують готелі, вивозячи звідти майно.

Окупанти тікають і з Мелітополя на Запоріжжі через стурбованість складною для них ситуацією на Херсонському та Запорізьких фронтах. Тож ворог починаґ накивати п'ятами в бік окупованого Криму.

За даними Генштабу ЗСУ, наразі головним завданням російських військ в Україні є утримання фронту, щоб зупинити український контрнаступ на Херсонському напрямку.

"Підрив ГЕС і вогняний мішок": рашисти в паніці евакуюються з Херсона - ексклюзивні деталі

Читайте також: