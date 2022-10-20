В Одесі дівчинка випала з вікна восьмого поверху та залишилась жива

В Одесі 14-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху та залишилась жива.

В Одесі дівчинка-підліток випала з вікна багатоповерхівки та дивом вижила. Її перевезли до Києва, де провели дві операції.

Про це повідомили в пресслужбі клініки “Охматдит”.

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За словами мами дівчинки, інцидент стався, коли її не було вдома. Вже згодом, коли вона повернулася додому та побачила відкриті вікна, зрозуміла, що дитина намагалася скоїти самогубство.

Жінка каже, що дівчинка довгий час перебувала в депресивному стані: ще до війни у неї діагностували психічний розлад. Крім того, мати постраждалої розповіла, що більшість друзів Віолетти поїхали за кордон через російську агресію.

Коли дівчина випала з вікна, вона вдарилася об дерево, після чого вже впала на землю. У неї діагностували перелом кісток лицьового черепа та перелом руки.

"Віолетта надійшла до нас наприкінці серпня. У неї був багатоуламковий перелом кісток лицевої частини черепа. Була потрібна велика реконструктивна операція. Особливість у тому, що треба провести фіксацію кісток за допомогою титанових пластин із гвинтами. Буквально протягом 3-4 години волонтери знайшли, все привезли, і ми зробили операції", – розповів лікар-хірург Олег Голубченко.

Зараз пацієнтка вже йде на поправку. Скоро її перевезуть до Одеси.

Нагадаємо, що в Одесі п'яний водій влаштував перегони з поліцейськими.

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