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В районі Антонівського мосту лунають вибухи (відео)

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В районі Антонівського мосту лунають вибухи (відео)

Окупанти заявляють про атаки ЗСУ.

В районі Антонівського мосту в Херсоні лунають вибухи ввечері 20 жовтня. Ймовірно, по мосту завдаються удари.

Про це повідомляють у Мережі.

У російських пабліках стверджують про удари по мосту і переправах через Дніпро з боку ЗСУ. Йдеться про начебто 12 ударів. За деякими даними, до місця вибухів прибули сім карет "швидкої".

Яка зараз ситуація на Херсонщині

Російська окупаційна "влада" Херсона та колаборанти готуються залишити місто та перебратися на лівий берег Дніпра, адже бояться контрнаступу ЗСУ.  

Окупанти також заявили про "евакуацію" з Херсонщини через вигадану загрозу обстрілів та підриву Каховської ГЕС з боку ЗСУ. Так, за шість днів загарбники збираються вивезти на лівий берег Дніпра та в Росію від 50 до 70 тис. українців. Зауважимо, що Каховську ГЕС насправді замінували самі окупанти, про що повіломила українська влада.

За оцінками Генштабу ЗСУ, керівництво російської армії може забрати з правого берега Дніпра досвідчених військових, а для стримування ЗСУ лишити мобілізованих.

Російські війська на Херсонщині ризикують потрапити в котел – саме з цим пов'язаний їхній відступ з правого берега Дніпра, пояснив військовий експерт Сергій Грабський. Ключове значення матиме контроль над двома населеними пунктами – Берислав на Херсонщині і Снігурівка на Миколаївщині.

Окупанти тікають з Херсона – коли ЗСУ зізнаються у наступі 

Окупанти тікають з Херсона – коли ЗСУ зізнаються у наступі 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
6446
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