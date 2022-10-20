В районе Антоновского моста раздаются взрывы (видео)

В районе Антоновского моста в Херсоне раздаются взрывы вечером 20 октября. Вероятно, по мосту наносятся удары.

Об этом сообщают в Сети.

В российских пабликах утверждают об ударах по мосту и переправам через Днепр со стороны ВСУ. Речь идет о якобы 12 ударах. По некоторым данным, к месту взрывов прибыли семь карет "скорой".

Какая сейчас ситуация в Херсонской области

Российские оккупационные "власти" Херсона и коллаборанты готовятся покинуть город и перебраться на левый берег Днепра, ведь боятся контрнаступления ВСУ.

Оккупанты также заявили об "эвакуации" из Херсона из-за вымышленной угрозы обстрелов и подрыва Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Так, за шесть дней захватчики собираются вывезти на левый берег Днепра и в Россию от 50 до 70 тыс. украинцев. Заметим, что Каховскую ГЭС на самом деле заминировали сами оккупанты, о чем сообщили украинские власти.

По оценкам Генштаба ВСУ, руководство российской армии может забрать с правого берега Днепра опытных военных, а для сдерживания ВСУ оставить мобилизованных.

Российские войска в Херсонской области рискуют попасть в котел – именно с этим связано их отступление с правого берега Днепра, пояснил военный эксперт Сергей Грабский. Ключевое значение будет иметь контроль над двумя населенными пунктами – Бериславом на Херсонщине и Снигиревкой Николаевской области.

Оккупанты бегут из Херсона – когда ВСУ признаются в наступлении

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