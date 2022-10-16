Іран планує передати Росії балістичні ракети – ЗМІ

Якщо Іран наважиться на таке рішення, то це буде перша поставка таких ракет до Росії від початку війни.

Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України, погодившись надіслати не лише ударні безпілотники, але й балістичні ракети класу "земля-земля", призначені для використання проти українських міст і позицій ЗСУ.

Про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.

За словами офіційних осіб США, Тегеран направив офіційних осіб до Росії 18 вересня для завершення умов додаткових поставок зброї, включаючи два типи іранських ракет класу "земля-земля".

Оцінка розвідки, якою останніми днями поділилися з українськими та американськими офіційними особами, стверджує, що збройна промисловість Ірану готує першу партію ракет Fateh-110 і Zolfaghar, двох добре відомих іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

Якщо це буде здійснено, то це буде перша поставка таких ракет до Росії з початку війни.

У серпні ті ж чиновники ідентифікували конкретні іранські безпілотники серії Shahed і Mohajer-6, які Тегеран почав постачати Росії. Останки обох типів були виявлені та проаналізовані українськими силами протягом останніх тижнів. Росія, схоже, перефарбувала зброю та дала їй російські назви.

Офіційні особи, проінформовані про заплановане постачання ракет, сказали, що Іран також готує нові поставки безпілотних літальних апаратів для Росії, включаючи "десятки" додаткових Mohajer-6 і більшу кількість Shahed-136. За словами офіційних осіб, іранські технічні консультанти відвідали окуповані території України в останні тижні, щоб надати росіянам інструкції з експлуатації безпілотників.

Іранські дрони-камікадзе в Україні

Тегеран доправив до Російської Федерації від 300 до кількох тисяч іранських дронів-камікадзе. Переважно безпілотники сконцентровані на окупованому півдні України.

Протягом останніх тижнів російська армія активно застосовує дрони іранського виробництва. Зокрема, безпілотники завдали ударів у Білій Церкві, Запоріжжі, Харкові, у Вінницькій області. Дрони-камікадзе довго летять та можуть змінювати свій маршрут.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Україна отримає від Альянсу засоби для боротьби з безпілотниками. Йдеться про протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння дронів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Білорусь наразі не зможе закупити безпілотники в Ірану, адже усі ці дрони намагатиметься забрати Росія для війни проти України.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія почала застосовувати в Україні новий тип дрона. Його зафіксували поблизу Києва. Дрон був зовсім іншого типу, він дуже схожий на "Shahed", але там був інший тип двигуна. Він був меншого розміру і мав меншу бойову частину, вона була приблизно 15 кг.

Американський Інститут вивчення війни також оприлюднив звіт про наміри РФ закупити в Ірану нові дрони Arash-2 з унікальними можливостями.

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