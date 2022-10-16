Окупанти сильно панікують через рух ЗСУ на правому березі Херсонщини – Арестович

Арестович вважає, шо російські загарбники все ближче до так званого "жесту доброї волі" у Херсонській області.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти на правому березі Херсонщини сильно панікують через рух Збройних сил України.

Про це він сказав 24 каналу.

Однак, що саме там відбувається, Арестович не розповів, оскільки наразі Генштаб ЗСУ поки офіційно нічого не повідомляє.

"Вони бояться, що залишок плацдарму на правому березі буде зменшуватися. Ми розуміємо, що логіка тут залізна та пряма: чим менший плацдарм – тим важче його утримувати. Все стискається. І маленька територія, яка оточена з трьох сторін, прострілюється. Жодна армія світу довго так не витримає", - зазначив він.

Деокупація Херсонської області

Українська армія розпочала контрнаступ на Херсонщині та звільнення окупованих росіянами населених пунктів області.

Так, Збройні сили України звільнили вже 1170 квадратних кілометрів територій України у Херсонській області.

Україна вже відновлює деокуповані населені пункти області. Люди отримують гуманітарну допомогу, грошові виплати, а відповідні служби ремонтують світло та мобільний зв’язок. Там працюють рятувальники, правоохоронці та вибухотехніки.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що внутрішні конфлікти в РФ прискорюють деокупацію захоплених територій.

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів, що ЗСУ переважають росіян у засобах ураження на Херсонщині.

Колишній французький генерал Домінік Трінкан припустив, що у жовтні українські війська можуть захопити весь правий берег Дніпра на Херсонщині, включно з обласним центром.

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