Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Москві у підземних паркінгах облаштовують бомбосховища

Дата публікації
Перегляди
656
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Москві у підземних паркінгах облаштовують бомбосховища

Фото: Associated Press

У Москві паркінги почали готувати під бомбосховища.

У підземних паркінгах Москви почали облаштовувати спальні місця, обігрівачі та аптечки на випадок використання приміщень як бомбосховищ.

Про це повідомляє російське видання "Важные истории".

Мешканці будинків товариства співвласників житла "Атом" в Москві розповіли журналістам, що на дверях їхніх будинків розмістили оголошення про підготовку бомбосховищ. Власників авто на паркінгах просять їх звільнити. В оголошенні йдеться, що таке рішення ухвалили 11 жовтня на нараді в мерії Москви.

Мешканець одного з будинків товариства співвласників житла розповів, що є розпорядження про перевірку всіх бомбосховищ, а в будинковому чаті повідомиляють, що на парковку "завезуть нари, аптечки, обігрівачі".  

Першу підготовку укриттів на випадок обстрілів в Росії розпочали ще навесні. 27 квітня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев доручив південним російським регіонам "привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан". 

Нагадаємо, що експерт розповів, які типи будинків можуть витримати обстріли. Найбезпечнішими будинками, на його думку, є новобудови побудованіза останні 10 років. Монолітно-каркасні будівлі новобудов найкраще дають раду із захисною функцією. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
656
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація