Жданов пояснив, де краще ховатися під час обстрілів, якщо нема бомбосховищ

Експерт нагадав, що у правилі "двох стін" потрібно враховувати, що це мають бути дві капітальні стіни.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, де краще ховатися від обстрілів, якщо поруч немає бомбосховищ.

Про це він сказав у своєму YouTube-каналі.

За словами Жданова, якщо йдеться про приватний сектор, то безпечніше переховуватися у погребі.

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"Тому що він заглиблений у землю, обкопаний, як мінімум, з трьох сторін, і зверху, як правило, два перекриття", – зазначив він.

За його словами, якщо вибух станеться поруч з будинком, то земля прийме на себе всю кінетичну енергію вибуху і осколки.

"Максимум, що може статися, – це якщо розриви дуже близько до погреба, то вас там може засипати або контузити від ударної хвилі. Тому погреб більш безпечний. У будівлі бажано перебувати за двома стінами", – сказав Жданов.

Експерт нагадав, що у правилі "двох стін" потрібно враховувати, що це мають бути дві капітальні стіни. Він пояснив, що стіна у пів цеглини – це перегородка, яка ударною хвилею буде знесена, як вікно, і ще може завдати значних травм.

Раніше Олег Жданов розповів, чого очікувати на фронті найближчими тижнями і попередив про ракетні удари.

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