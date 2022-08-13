Володимир Бебешко про Софію Ротару: "Повірте, там така пенсія"

Так, він взяв участь у шоу "Культурна оборона". Ведучі поцікавилися у знаменитості, який записував зірці один з альбомів, як вона зараз.

У відповідь Бебешко сказав наступне:

"Софія Михайлівна Ротару, перепрошую. Вона вже бабця. На пенсії, напевно. А пенсія в неї! Повірте мені, там така пенсія! Ох, хлопці, вам би таку пенсію – ви б тут сиділи і не парилися".

Нагадаємо, на початку серпня Софія Михайлівна вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України розсекретила, де перебуває. Також вона повідомила про проєкт, який підтримує від перших днів початку війни.

Тим часом, її онук після невдалої спроби втекти до Молдови з України виїхав до Франції.

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