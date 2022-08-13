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Владимир Бебешко о Софии Ротару: "Поверьте, там такая пенсия"

Владимир Бебешко о Софии Ротару: "Поверьте, там такая пенсия"

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Владимир Бебешко о Софии Ротару: "Поверьте, там такая пенсия"

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко высказался о певице Софии Ротару.

Так, он взял участие в шоу "Культурная оборона". Ведущие поинтересовались у знаменитости, записывавшей звезде один из альбомов, как она сейчас.

В ответ Бебешко сказал следующее:

"Софья Михайловна Ротару, извиняюсь. Она уже бабка. На пенсии, наверное. А пенсия у нее! Поверьте мне, там такая пенсия! Ох, ребята, вам бы такую пенсию – вы бы здесь сидели и не парились".

Напомним, в начале августа София Михайловна впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины рассекретила, где находится. Также она сообщила о проекте, поддерживаемом с первых дней начала войны.

Между тем ее внук после неудачной попытки бежать в Молдову из Украины уехал во Францию.

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