Матвиенко и Мирзоян прокомментировали слухи о разводе и вместе спели

Как известно, на днях Тоня Матвиенко вернулась в Украину из Великобритании, где в школу пошла ее младшая дочь Нина.

Как рассказала Матвиенко в "Сніданку.Вихідний", она считает дни, сколько уже находится в Украине и призналась, что пошел 11-й день. Артистка очень соскучилась по родным, маме, мужу и не сдерживала слез, когда их увидела. Впрочем, с грустью призналась Тоня, она вскоре вернется в Великобританию.

Между тем, муж Матвиенко, певец Арсен Мирзоян находится в Украине, активно волонтерит и дает концерты для наших защитников на передовой. В этот период, пока пара была на расстоянии, желтая пресса писала, что супруги якобы разводятся.

"Мне друзья начали присылать какие-то ссылки, говорят: "О, вас так полюбила пресса какая-то непонятная", — говорит Мирзоян.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с дочерью / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

А между тем пиарщик Матвиенко присылал ей ссылку и говорил: "Посмотри, что происходит".

"Мне, кстати, было так все равно. Он говорит: "Напиши что-то в Instagram, скажи, что это неправда". Я говорю: "Вот честно, пусть говорят". А потом я однажды написала "Не дождетесь", — призналась Тоня.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко прокомментировали слухи о разводе

Сами же супруги над этими слухами посмеялись и даже шутят, что увидели в этом плюс, мол, это некий пиар.

Пока Тоня дает благотворительные концерты в Великобритании, муж артистки Арсен Мирзоян выступает в Украине для бойцов на передовой. Мирзоян поделился, какое настроение у наших военных:

"Настроение у ребят боевое. Настроение с юмором. Даже те, кто тяжело выходил из боев, встречаемся, общаемся, — настроение боевое", — поделился Арсен.

А в конце общения супруги порадовали зрителей совместным исполнением песни мамы Тони, легендарной Нины Митрофановны Матвиенко "Квітка-душа".

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