Взрыв в оккупированном Мариуполе: появились первые детали

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о деталях взрыва в городе, прозвучавшем сегодня, 13 августа.
Так, около 15:40 в Мариуполе произошел взрыв в пункте сортировки металлолома.
Об этом Андрющенко написал в своем Телеграмме.
"Место взрыва — район Шлаковой горы по ул. Куинджи Кальмиусского района. Место где обустроено было пункт приема/сортировки металлолома (часть анонсированного нового мусорополигона)", — сообщил советник мэра Мариуполя.
По его словам, сдетонировать могла "случайно" оставленная среди мусора авиабомба.
"Причина — если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность оккупантов приказываем изобретательностью Мариупольского сопротивления. В очередной раз передают привет мчс россии, что при разминировании оставляют взрывные устройства без присмотра", — написал Андрющенко.
Напомним, сегодня, 13 августа, во временно оккупированных Мелитополе и Мариуполе раздались мощные взрывы. Звуки взрывов были слышны даже за пределы городов.
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