Санта Димопулос о бывшем Джеджуле: "Есть люди, которые с собой не в согласии"

У сторис Instagram подписщица поинтересовалась у блогерши, как ей удалось наладить отношения с эксом, поскольку сама она не хочет, чтобы ее ребенок общался с папой.

Со своей стороны, Санта отметила, что так и не смогла найти общий язык с ведущим.

"Я действительно хотела это сделать ради сына, даже несмотря на то, что он как отец не участвует в его становлении. Есть люди, которые с собой не в согласии, что говорить об отношениях с другими. Таких сразу видно. Всегда чем-то и кем-то недовольные, нервные, агрессивные, все у них плохие. И договориться с такими невозможно, к сожалению", – ответила Санта.

Санта Димопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Также Димопулос добавила, что, несмотря на недоразумения между родителями, детям нельзя запрещать общаться с отцом.

Заметим, Санта Димопулос и Андрей Джеджула состояли в гражданском браке с 2007 по 2010 год. В 2008 году у них родился сын Даниэль.

Санта Димопулос с сыном / Фото: instagram.com/santadimopulos

Напомним, Санта Димопулос восхитила видео, где ее 2-летняя дочь поет "Ой, у лузі червона калина". Артистка воспитывает Софию настоящей патриоткой.

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