Вибух у тимчасво окупованому Маріуполі: з’явились перші деталі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів про деталі вибуху в місті, який пролунав сьогодні, 13 серпня.

Так, близько 15:40 у Маріуполі стався вибух у пункті сортування металобрухту.

Про це Андрющенко написав у своєму Телеграмі.

"Місце вибуху - район Шлакової гори по вул. Куінджі Кальміуського району. Місце де облаштовано було пункт приймому / сортування металобрухту (частина анонсованого нового сміттеполігону)", - повідомив радник мера Маріуполя.

За його словами, здетонувати могла "випадково" залишена серед сміття авіабомба.

"Причина - якщо збирати металобрухт без перевірки у всіх, то через сюрпризи іноді детонують залишені авіабомби. Жадібність окупантів наказуємо винахідливосттю Маріупольського спротиву. Черговий раз передають привіт мчс росіі, що при розмінуванні залишають вибухові пристрої без догляду", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня, в тимчасово окупованих Мелітополі та Маріуполі пролунали потужні вибухи. Звуки вибухів було чути навіть за межі міст.

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