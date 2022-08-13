Самохідна артилерійська установка Zuzana 2 вже в Україні - Єрмак

Гаубиця Zuzana 2 важлива для України тим, що веде вогонь більш високоточними боєприпасами (відхилення від цілі лише 1-2 метри).

Самохідна артилерійська установка Zuzana 2 вже в Україні.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"САУ Zuzana 2 доїхали до України. 155-мм калібр для очистки території України від нечисті з триколором", - написав він.

Водночас міністр оборони Словаччини Ярослав Надь також підтвердив передачу Україні перших чотирьох самохідних артилерійських установок Zuzana. "Вони вже на озброєнні ЗСУ", - уточнив він.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v — Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022

Ця гаубиця важлива для України тим, що веде вогонь більш високоточними боєприпасами (відхилення від цілі лише 1-2 метри).

У Словаччині її називають зброєю перемоги.

Читайте в матеріалі ТСН.ua про основні характеристики Zuzana 2 та як ця САУ зможе допомогти ЗСУ проти окупантів.

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